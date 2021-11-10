Підвищення тарифів на залізничні перевезення призведе до зростання вартості компослуг – лист міністру юстиції

Як сказано у листі Федерації роботодавців транспорту, ініціюючи підвищення тарифів на перевезення, Мінінфраструктури не взяло до уваги складний економічний стан, у якому перебуває частина галузей

Мінінфраструктури ініціює підвищення тарифів на перевезення залізницею вантажів першого класу, яке сумарно сягне понад 40%

Підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів 1-го класу майже на 40% з січня 2022 року, яке ініціює Міністерство інфраструктури, призведе до кризи у енергетичній та вугільній галузях, спричинить значне зростання цін на об’єкти будівництва та комунальні послуги. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) до міністра юстиції Дениса Малюськи.

Як сказано у листі, ініціюючи підвищення тарифів на перевезення, МІУ взагалі не взяло до уваги складний економічний стан, у якому перебуває частина українських галузей. А між тим тарифне навантаження для бізнесу зросте на майже 13 млрд грн щороку, що для окремих галузей може стати критичною точкою.

«Витрати підприємств паливно-енергетичного комплексу потенційно зростуть на більш ніж 30% або 2 млрд. грн.. щорічно. Таке підвищення собівартості матиме катастрофічні наслідки для вугільної та енергетичної галузей, в яких значна кількість підприємств на даний момент збиткові або дотаційні і знаходяться у скрутному фінансовому становищі», – наголошують у ФРТУ.

При збільшеному тарифі на транспортування вугілля посилиться криза у вугільній галузі, позбавивши роботи десятки тисяч гірників. Здорожчання перевезення вугілля призведе до зростання тарифів на електроенергію на $0,10-0,11 за 100 кВт.·год. У масштабах всієї країни – це додаткове навантаження на промисловість та населення на $80-90 млн/рік, порахували експерти Федерації.

У свою чергу, зростання тарифів призведе до подорожчання вугілля, збільшаться збитки ТЕС, а значить – зросте заборгованість теплової генерації перед шахтами за вугілля, а системна криза в енергетичній галузі посилиться.

«Таким чином, стрімке чергове підвищення тарифів призведе до катастрофічних наслідків для цілих галузей та буде мати негативний вплив на економічне становище держави. Зростуть ціни на житлову та комерційну нерухомість, тарифи на послуги ЖКГ, відбудеться чергова переорієнтація вантажів на автотранспорт та подальше руйнування автодоріг (частково відновлених програмою Президента України «Велике будівництво»), стимулюється інфляція, падіння ВВП та дефіцит Державного і місцевих бюджетів», - резюмували у ФРТУ.

Крім того, сам проєкт, представлений МІУ, містить численні порушення українського законодавства. А саме – аналіз регуляторного впливу, який надало відомство, потребує суттєвого доопрацювання розробником. У нинішньому вигляді він не може бути врахований, оскільки у ньому відсутні дані щодо собівартості вантажних перевезень. А значить, неможливо порахувати, наскільки необхідним є нове підвищення тарифів.

«У Аналізі регуляторного впливу відсутні будь-які дані щодо проведення розробником оцінки наслідків дії цього наказу на економіку України та окремі галузі. Тобто, проєкт у підсумку спрямований виключно на збільшення доходів АТ «Укрзалізниця», яке займає монопольне (домінуюче) становище на ринку перевезення вантажів залізничним транспортом, та не враховує в повній мірі усі негативні наслідки для багатьох підприємств інших галузей економіки», – резюмували у ФРТУ.

У Федерації наголосили: представлений Аналіз регулятивного впливу суперечить статті 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». А відповідно, проєкт Наказу МІУ не може бути зареєстрований Міністерством юстиції України.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів на перевезення залізницею вантажів 1-го класу, яке сумарно сягне понад 40%. У Профспілці працівників вугільної промисловості України вже заявили, що разі підвищення тарифів вугільні підприємства будуть змушені закриватися, оскільки і за нинішніх умов перебувають у кризовому стані.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову підвищувати тарифи на вантажні перевезення.