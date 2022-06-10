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    Події в Україні

    На Харківщині окупанти призначили «головою» громади білоруса

    Громадою керують цивільний очільник білоруського походження та військовий комендант з Новосибірська - На Харківщині окупанти призначили «головою» громади білоруса
    Громадою керують цивільний очільник білоруського походження та військовий комендант з Новосибірська
    фото з відкритих джерел

    Семашко раніше очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів

    На Харківщині російські загарбники призначили «головою» окупованої Борівської громади білоруса. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

    «Громадою керують цивільний очільник білоруського походження Андрій Семашко та військовий комендант з Новосибірська Сергій Роздорожний. Прислужують їм місцеві колаборанти», – йдеться в повідомлені.

    Зазначається, що Андрій Вікторович Семашко раніше був заступником голови, керуючим справами Барановицького виконкому Брестської області Білорусі. Раніше він очолював відділ ЖКГ у виконкомі Барановичів.

    1 червня окупанти представили його як голову Борівської громади від окупаційної влади.

    Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) окупанти знайшли зрадника та призначили його мером. Йдеться про Олександра Сауленка.

    Нагадаємо, інтенсивність ворожих обстрілів по Харкову зменшилась, проте російські війська стали бити по місту бомбами та ракетами більшої потужності.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині окупанти призначили «головою» громади білоруса