Рашисти стали бити по Харкову бомбами більшої потужності, – мер

Проте інтенсивність обстрілів по місту зменшилась

Інтенсивність ворожих обстрілів по Харкову зменшилась, проте російські війська стали бити по місту бомбами та ракетами більшої потужності. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. «Попри те, що інтенсивність обстрілів Харкова зменшилася, по місту почали застосовувати бомби та ракети більшої потужності. І ті руйнування, які є на сьогодні, дуже і дуже серйозні. Ситуація, звісно, напружена, але вона контрольована», – розповів мер.

Терехов наголосив, що окупанти мають намір дестабілізувати ситуацію в Харкові, щоб не працювали підприємства, а люди перебували у постійному страху. За його словами, внаслідок війни приблизно 150 тис. харків'ян залишилися без житла.

«Але харків'яни – мужні люди. Працюють ринки. Малий бізнес почав відкриватися. Але, звичайно, треба бути дуже обережними, ударів із боку російського агресора може бути завдано будь-якої хвилини», – додав міський голова.

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжує ракетні обстріли Харкова. Пізно ввечері 8 червня пролунало два потужних вибухи. Після вечірніх обстрілів у Харкові зник телевізійний сигнал.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня росіяни вже випустили проти України понад 2500 ракет.

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