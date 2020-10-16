З озера в Києві рятувальники дістали потопельницю



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Рятувальники дістали тіло жінки з озера Фото: ДСНС

Тіло жінки виявили перехожі і повідомили рятувальній службі

У четвер, 15 жовтня, в озері «Жандарка» в Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це від громадян надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

На відстані 3 м від берега на поверхні озера рятувальниками було виявлено тіло потопельниці.

Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло жінки та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

Крім того, 14 жовтня бійці ДСН врятували чоловіка в річці Котурка, що в Оболонському районі.

Потерпілий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому не зміг пояснити, як саме він потрапив у воду. Чоловіка 1976 року народження з ознаками переохолодження та алкогольного сп’яніння було передано бригаді швидкої медичної допомоги.