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    З озера в Києві рятувальники дістали потопельницю

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    Рятувальники дістали тіло жінки з озера - З озера в Києві рятувальники дістали потопельницю
    Рятувальники дістали тіло жінки з озера
    Фото: ДСНС

    Тіло жінки виявили перехожі і повідомили рятувальній службі

    У четвер, 15 жовтня, в озері «Жандарка» в Дарницькому районі столиці було виявлено тіло людини. Повідомлення про це від громадян надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення, інформує пресслужба столичного управління ДСНС. 

    На відстані 3 м від берега на поверхні озера рятувальниками було виявлено тіло потопельниці.

    Бійці за допомогою водолазно-рятувального обладнання дістали тіло жінки та передали його слідчо-оперативній групі для встановлення причин та обставин трагічного випадку.

    Крім того, 14 жовтня бійці ДСН врятували чоловіка в річці Котурка, що в Оболонському районі. 

    Потерпілий знаходився у стані алкогольного сп’яніння, тому не зміг пояснити, як саме він потрапив у воду. Чоловіка 1976 року народження з ознаками переохолодження та алкогольного сп’яніння було передано бригаді швидкої медичної допомоги.

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