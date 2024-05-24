На Харківщині оголошено примусову евакуацію дітей

Евакуйованих буде розміщено у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область

Евакуація триватиме протягом 60 днів

З Харківщини будуть примусово евакуйовані 123 дитини з 36 населених пунктів області, включаючи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, вказавши, що рішення погодили члени відповідного координаційного штабу.

«Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області. Ідеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками», – вказали у відомстві.

«Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів», – зазначили у Мінреінтеграції.

Спочатку, як вказано, евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація «СОС Дитячі Містечка».

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безплатно.

Нагадаємо, у квітні З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми.

Раніше у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області.