З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)

Дев‘ять сімей з дітьми вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації

Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 дітей, вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації

У селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Евакуйованих розмістять у межах Харківської області фото t.me/synegubov

«Дякую волонтерам Координаційного гуманітарного центру, працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам поліції, представникам Товариства Червоного Хреста України та всім, хто долучається до евакуаційних заходів», – додав Синєгубов.

Синєгубов подякував всім, хто долучається до евакуаційних заходів фото t.me/synegubov

Евакуація з інших населених пунктів – продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини.

Нагадаємо, російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У Центрі нагадали, що росіяни ще з початку війни звинувачують ЗСУ у начебто використанні цивільних об’єктів як «живого щита». За їхніми словами, жодного «виселення» насправді не відбувається. Нині через постійні обстріли у прикордонних населених пунктів поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми.

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».

Як відомо, Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.

Також повідомлялося, що підстав для евакуації Харкова поки немає. Влада розглядатиме рішення у разі загострення ситуації та загрози окупації міста.