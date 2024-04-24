Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)
Дев‘ять сімей з дітьми вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації
фото t.me/synegubov

Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 дітей, вивезли з села на Харківщині в рамках примусової евакуації

У селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку. 

Евакуйованих розмістять у межах Харківської області
Евакуйованих розмістять у межах Харківської області
фото t.me/synegubov

«Дякую волонтерам Координаційного гуманітарного центру, працівникам органів місцевого самоврядування, співробітникам поліції, представникам Товариства Червоного Хреста України та всім, хто долучається до евакуаційних заходів», – додав Синєгубов.

Синєгубов подякував всім, хто долучається до евакуаційних заходів
Синєгубов подякував всім, хто долучається до евакуаційних заходів
фото t.me/synegubov

Евакуація з інших населених пунктів – продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини. 

Нагадаємо, російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У Центрі нагадали, що росіяни ще з початку війни звинувачують ЗСУ у начебто використанні цивільних об’єктів як «живого щита». За їхніми словами, жодного «виселення» насправді не відбувається. Нині через постійні обстріли у прикордонних населених пунктів поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми.

Читайте також: Загроза нападу на Харківщині: прикордонники повідомили, чи нарощує ворог сили на кордоні

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».

Як відомо, Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом

Також повідомлялося, що підстав для евакуації Харкова поки немає. Влада розглядатиме рішення у разі загострення ситуації та загрози окупації міста.

Теги: війна Харківщина евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Зараз починається ще одна ніч війни, а завтра ще один день війни»
Нас чекає нова ескалація війни? Та куди вже далі
24 березня, 19:50
Упродовж наступних двох місяців заплановано звільнити у запас військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
3 квiтня, 17:59
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
Обстріл Дніпра та збиття російського Ту-22МЗ. Головне за 19 квітня
19 квiтня, 21:00
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління та двох засобах ППО
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
22 квiтня, 19:23
Прем'єр Вірменії наголосив, що його країна готується до миру, а не до війни
Вірменія відмовилася воювати за Нагірний Карабах
Вчора, 18:15
39-річний воїн загинув 20 січня 2023 року поблизу Бахмута Донецької області під час артилерійського обстрілу
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
15 квiтня, 09:00
Востаннє Шольц розмовляв із Путіним телефоном у грудні 2022 року
Шольц допустив бесіду з Путіним, але за однієї умови
13 квiтня, 10:17
Російські війська також намагалися використати деградований потенціал протиповітряної оборони України, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу
Російські війська активізують наступальні дії та ракетні удари найближчими тижнями: аналіз ISW
21 квiтня, 06:34
Через обстріл Одеси затримуються поїзди далекого та приміського сполучення
Через ракетний удар по Одесі затримуються потяги: список рейсів
Сьогодні, 11:53

Події в Україні

З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)
З села на Харківщині примусово евакуювали родини з дітьми (фото)
До України знову дійшов пил із Сахари
До України знову дійшов пил із Сахари
На Миколаївщині випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно (фото)
На Миколаївщині випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно (фото)
У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)
У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)
Оборудки із землею: сьогодні суд обере запобіжний захід міністру Сольському
Оборудки із землею: сьогодні суд обере запобіжний захід міністру Сольському
Битва за Часів Яр: The Wall Street Journal пояснила, чим небезпечна втрата контролю над містом
Битва за Часів Яр: The Wall Street Journal пояснила, чим небезпечна втрата контролю над містом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
22K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
22K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
15K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
6748
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4839
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua