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Харківщина: ЗСУ показали, як знищують та беруть в полон окупантів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Харківщина: ЗСУ показали, як знищують та беруть в полон окупантів (відео)
Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині
фото скріншот відео

Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових.

Під час операції із зачистки в одному з населених пунктів на Харківському напрямку були знищені чотири російські військовослужбовці та ще двох взято в полон. Відео того, як Сили оборони проводили зачистку від ворога, оприлюднила прессслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ у Telegram. 

Як повідомляється, оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині. 

Під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю та чинили опір, знищено. Ще двох взято в полон. 

«Полонених окупантів очікує допит, а в подальшому – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно», – зазначили оператори ССО, задіяні до оборони Харківщини.

Раніше міністр Клименко повідомив, що окупанти на півночі Вовчанська беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів.

Також повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що на півночі Харківської області темп наступальних операцій російських військ продовжує знижуватись після того, як вони спочатку захопили райони, які були менш захищені. Ворожі сили змогли просунутися вглиб регіону не більш ніж на вісім кілометрів від державного кордону. 

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Теги: окупанти полон Харківщина

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