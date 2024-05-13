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РФ била з авіації, мінометів та «градами»: поліція повідомила про наслідки обстрілу Харківщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ била з авіації, мінометів та «градами»: поліція повідомила про наслідки обстрілу Харківщини
У поліції наголосили, що загроза обстрілів Харківщини з боку Росії залишається високою
фото: glavcom.ua

Триває евакуація населення з прифронтових районів

 Протягом минулої доби російські загарбники атакували населені пункти Харківської області з авіації, реактивних систем залпового вогню та мінометів, пошкодивши житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, поранивши кількох цивільних осіб, правоохоронці евакуювали понад 1600 жителів із прифронтових районів. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в області.

За даними поліції, минулої доби російські військові били по населених пунктах Харківщини з авіації, РСЗВ, мінометів. 

Зокрема ворог атакував: 

Дворічна. 12 травня о 13:00 відбувся обстріл з РСЗВ «Град» Пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку, 1976 року народження. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню.

Вовчанськ. Окупанти продовжили обстріли міста. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град», авіаударів КАБами пошкоджені приватні будинки. Поранений 74-річний чоловік.

Вовчанські Хутори. Відбувся мінометний обстріл. Пошкоджено приватний будинок. Поранений 72-річний чоловік.

Вільча. 12 травня опівночі відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок.

Козача Лопань. Відбувся обстріл з РСЗВ «Град». Пошкоджено чотири приватних будинки. Постраждала 46-річна жінка.

Липці. 12 травня об 11:10 відбувся ракетний обстріл КАБ УМПБ Д-30 СН - 2. Пошкоджено приміщення Липецького ліцею.

Дергачі. Внаслідок обстрілів російськими військовими зруйновано та пошкоджено сім будинків та споруд, у тому числі приватні домоволодіння, автомобілі.

Осиново. 12 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, касетними боєприпасам 9Н210 пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Куп’янськ. 12 травня внаслідок авіаударів КАБ-250 пошкоджені приватні домоволодіння.

Одноробівка. 12 травня близько 22:00 війська РФ  з РСЗВ «Град» вдарили по населеному пункту. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних двоповерхових будинків, господарчі споруди, сталося загоряння двох автомобілів, пошкоджено енергомережі.

РФ била з авіації, мінометів та «градами»: поліція повідомила про наслідки обстрілу Харківщини фото 1

«Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Екіпажі поліцейських вивезли з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів росіян, понад 1600 місцевих мешканців», – повідомили у поліції.

У поліції наголосили, що загроза обстрілів Харківщини з боку Росії залишається високою. І закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що ворог посилює обстріли Вовчанська. За словами посадовця, північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок.

«Але попри плани ворога – всі об'єднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням», – підкреслив Синєгубов.

За даними глави Харківщини, за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного.

«Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється», – сказав посадовець.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни наступ Росії на Вовчанськ у Харківській області є наслідком негласної політики Заходу, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для нанесення ударів по легітимних військових цілях на території Росії. 

Нагадаємо, 12 травня на півночі Харківщини росіяни захопили три населені пункти: Мороховець, Олійникове та Зелене. Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

Станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія вела наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області.

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Теги: війна Харківщина

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