Навіщо окупантам потрібний Вовчанськ: відповідь ISW

Росія хоче відкрити плацдарм для початку другої фази російської наступальної операції

Російські окупанти поставили собі пріоритетну мету захопити Вовчанськ на Харківщині. Тако ворог прагне отримати тактичну перевагу для подальшого наступу в регіоні. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, захоплення Вовчанська є однією з тактичних цілей першої фази наступу РФ на півночі Харківської області.

Експерти нагадали, що Росія завдала ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від водойми. Так ворог намагається підвищити свої шанси на руйнування українських наземних ліній зв'язку і швидке захоплення Вовчанська.

ISW звертає увагу, що російські війська завдають більшу кількість ударів саме по цьому населеному пункту, ніж по інших місцях уздовж кордону, і, схоже, перекинули туди більше живої сили, ніж на Липському напрямку.

Командування РФ обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні. Його захоплення забезпечить російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.

Російські війська можуть також розпочати наступну фазу наступальної операції з Вовчанська для просування в напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського угруповання, що обороняється на Куп'янському напрямку, припускають аналітики.

Нагадаємо, що російські загарбники майже повністю зруйнували місто Вовчанськ, що на Харківщині, але так його і не захопили. Фото зі зруйнованого міста опублікували фотографи Костянтин і Влада Ліберови, а також журналіст Юрій Бутусов.

Президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть і наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть у полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.