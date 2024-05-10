Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Харківщина під масованими обстрілами: є поранені та загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Харківщина під масованими обстрілами: є поранені та загиблі
Внаслідок ударів по Вовчанську загинув один чоловік
фото: Харківська обласна прокуратура

Російська Федерація посилила обстріли на північному напрямку Харківської області

Росія завдала нових ударів по Вовчанську та обстріляла Черкаські Тишки. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є двоє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Під час ще одного удару поранено 60-річну жінку.

Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра. 

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Збройні сили України були готові до таких дій росіян

До слова, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону

Читайте також: Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник 
Теги: Харківщина війна окупанти росія обстріл смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Алфьоров розбив найбільш розповсюджені міфи роспропаганди
9 Травня. П’ять наївних запитань до історика Історія
8 травня, 21:00
Північна Корея поставила Росії близько 50 балістичних ракет
Половина ракет КНДР, якими Росія атакувала Україну, виявилися несправними
7 травня, 16:09
«Метінвест» регулярно відстежує тенденції на ринку оплати праці та показники інфляції, та підвищує доходи співробітників, попри всі виклики воєнного часу
Україну чекає подальша фемінізація чоловічих професій – директорка зі сталого розвитку «Метінвесту»
6 травня, 11:45
Позиційні бої відбувалися на захід і південний захід від Донецька
ЗСУ відвоювали втрачені позиції під Кремінною – ISW
1 травня, 09:00
Кім Чен Ин зміцнює своє економічне партнерство з Росією
Кім Чен Ин хоче використати зв’язки з РФ, щоб відновити економіку країни
29 квiтня, 01:50
Ходу скасовано «у звʼязку з наявними загрозами громадській безпеці»
Росія скасовує проведення ходи «Безсмертний полк»
23 квiтня, 18:52
Зеленський каже, що молоді люди більше потрібні на війні, адже війна є сучасною
Зеленський пояснив, навіщо потрібно мобілізувати молодь на війну
22 квiтня, 17:51
Українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB
Окупанти посилили масштаби механізованих наступів у Донецькій області: аналіз ISW
18 квiтня, 05:00
Впродовж двох тижнів медики робили все можливе, аби Віктор подолав період важкого стану
Комік Віктор Розовий отримав важку травму на фронті
11 квiтня, 20:34

Події в Україні

Ситуація в українській енергетиці зараз одна з найскладніших – Шмигаль
Ситуація в українській енергетиці зараз одна з найскладніших – Шмигаль
Командувач Сухопутних військ пояснив, коли може настати критична фаза війни
Командувач Сухопутних військ пояснив, коли може настати критична фаза війни
Харківщина під масованими обстрілами: є поранені та загиблі
Харківщина під масованими обстрілами: є поранені та загиблі
Росія хоче створити на Харківщині буферну зону – Reuters
Росія хоче створити на Харківщині буферну зону – Reuters
Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник
Бої тривають, ЗСУ знищили три одиниці російської техніки – начальник сил оборони Харкова Мельник
Повітряна тривога тривала менше години
Повітряна тривога тривала менше години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
39K
Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг українцям
27K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
24K
Зеленський відповів на петицію про звільнення ректора Бугрова
21K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше
18K
Поліція Словаччини заявила, що кількість ухилянтів з України стрімко зростає

Новини

Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua