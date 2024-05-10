Харківщина під масованими обстрілами: є поранені та загиблі

Внаслідок ударів по Вовчанську загинув один чоловік

Російська Федерація посилила обстріли на північному напрямку Харківської області

Росія завдала нових ударів по Вовчанську та обстріляла Черкаські Тишки. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є двоє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Під час ще одного удару поранено 60-річну жінку.

Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

З міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Збройні сили України були готові до таких дій росіян.

До слова, російські окупанти штурмують північно-східний напрямок Харківської області для того, щоб створити буферну зону.