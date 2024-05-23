Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ – Сирський
Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках
фото з відкритих джерел

РФ з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії на Харківщині

Російські загарбники у Вовчанську зазнали великих втрат та зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів у ході наступу на півночі Харківської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський наголосив, що продовжує працювати у військових частинах на східному фронті.

«Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», – повідомив він.

У районі Липців ворог також зазнав втрат і перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій ЗСУ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами головнокомандувача, складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Сирський наголосив, що росіяни намагаються за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовують на цьому напрямку новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються протитанковими засобами та FPV-дронами ще при висуванні.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає туди найбільш підготовлені підрозділи. У штурми йде піхота, бронетехніки, а також нерідко загарбники застосовують мотоцикли та багі.

На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Сирський додав, що головна мета роботи у частинах – це вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ, посилення резервами тощо.

Нагадаємо, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську.

До слова, Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 23 травня 2024 року
Теги: війна Олександр Сирський окупанти Харківщина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французькі солдати тренуються на ландшафті, схожому на український
Франція створила спецпідрозділ, який може бути корисним для України
18 травня, 22:46
Новий закон про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, передбачає зміни у проходженні ВЛК
Міноборони пояснило, як змінилися правила проходження ВЛК
12 травня, 07:21
Російської армії в Часовому Яру немає.
Росіяни періодично заявляють, що зайшли в Часів Яр: ЗСУ прокоментували
6 травня, 22:29
За дорученням Володимира Путіна росіяни хочуть провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Випробування Росією ядерної зброї – це підняття ставок
6 травня, 17:17
Російське командування продовжує процес оперативного розгортання військ (сил) угрупування «Північ»
Що криється за переміщенням ворожих військ біля кордону?
1 травня, 13:07
Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 30 квітня 2024
30 квiтня, 07:40
Уламки ракети, яка впала в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11
Росія атакувала Харків ракетою, зробленою в Північній Кореї – ООН
30 квiтня, 01:01
«Паузу» між обстрілами України може означати затишшя перед підготовкою якогось масованого дійства
Повітряні сили повідомили, чому РФ зробила «паузу» між обстрілами України
26 квiтня, 09:58
Ворог пошкодив багатоповерхівку та 14 приватних будинків
Розгромлені АЗС та газогони, є загиблий: росіяни обстріляли Херсонщину
24 квiтня, 08:47

Події в Україні

Розвідка атакувала об'єкти військово-промислового комплексу в Татарстані – ЗМІ
Розвідка атакувала об'єкти військово-промислового комплексу в Татарстані – ЗМІ
Окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ – Сирський
Окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ – Сирський
Запорізька АЕС на межі блекауту – «Енергоатом»
Запорізька АЕС на межі блекауту – «Енергоатом»
Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України
Під дощем у прифронтовій зоні: Актор Коллінз побачив, як розміновують територію України
Cудові засідання в режимі відеоконференцій: Рада спростила процедуру
Cудові засідання в режимі відеоконференцій: Рада спростила процедуру
Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото (оновлено)
Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
14K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
11K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
11K
Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters
7389
Під Москвою палає пасажирський потяг (відео)
7294
Правоохоронці проводять обшуки у НАБУ – журналіст

Новини

Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Сьогодні, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Сьогодні, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua