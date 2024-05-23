Окупанти завʼязли у вуличних боях за Вовчанськ – Сирський

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках

РФ з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії на Харківщині

Російські загарбники у Вовчанську зазнали великих втрат та зав'язли у вуличних боях після незначних успіхів у ході наступу на півночі Харківської області. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський наголосив, що продовжує працювати у військових частинах на східному фронті.

«Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та зазнав дуже високих втрат в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», – повідомив він.

У районі Липців ворог також зазнав втрат і перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій ЗСУ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами головнокомандувача, складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Сирський наголосив, що росіяни намагаються за будь-яку ціну зачепитися за місто, використовують на цьому напрямку новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються протитанковими засобами та FPV-дронами ще при висуванні.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає туди найбільш підготовлені підрозділи. У штурми йде піхота, бронетехніки, а також нерідко загарбники застосовують мотоцикли та багі.

На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Сирський додав, що головна мета роботи у частинах – це вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ, посилення резервами тощо.

Нагадаємо, українські війська нещодавно відвоювали території на сході Часового Яру, а також відтіснили російські сили від кількох будинків у Вовчанську.

До слова, Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.