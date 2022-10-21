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Поліція виявила на Київщині тіло ще одного чоловіка, якого вбили рашисти (фото, відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Поліція виявила на Київщині тіло ще одного чоловіка, якого вбили рашисти (фото, відео)
Правоохоронці встановлюють особу чоловіка
фото із соцмереж

Тіло чоловіка знайшли поблизу Михайлівки-Рубежівки

У Київській області виявили виявили тіло ще одного мирного мешканця, який став жертвою російських окупантів. Про це повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

Зазначається, що загиблого знайшли поблизу Михайлівки-Рубежівки. Саме там відбувалися активні бойові дії агресора. Наразі правоохоронці встановлюють його особу. 

Встановлено, що чоловік був одягнений у сірі штани, сіру футболку та фіолетовий светр. Поруч із ним знайшли кросівок 47 розміру. Останки відправили на експертизу.

Нєбитов також повідомив, що станом на 20 жовтня поліцейські Київської області вже виявили та оглянули 1365 тіл загиблих під час російської окупації мирних жителів.

Нагадаємо, на Херсонщині слідчими Національної поліції задокументовано 156 воєнних злочинів.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: окупанти війна Київщина злочин

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