На Херсонщині партизан знищив комплекс зв'язку окупантів (фото)

Агент партизанського руху, будучи російським військовим, влився в довіру до окупантів і підпалив їхній комплекс зв'язку

22 червня року в Херсонській області агент партизанського руху «Атеш» зі складу збройних сил Росії пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку Р-161. Про це повідомляють партизани руху «Атеш».

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Партизани заявили, що в населений пункт, у якому перебував їхній агент, прибув новий підрозділ російських солдатів. Партизан зміг проникнути до них у довіру, а потім підпалити комплекс зв'язку.

Агент українських партизанів з армії РФ знищив комплекс зв'язку окупантів фото: Атеш

«Попередньо він почекав поки вони будуть у сильному алкогольному сп'янінні, оскільки вони на постій п'ють під час служби. Ми довго готувалися до цієї операції і тепер можемо продемонструвати результати. Скоро їх буде набагато більше», – йдеться в повідомленні.

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В «Атеш» також зазначили, що робитимуть усе, щоб російські окупанти не могли почуватися спокійно на українській землі.

Нагадаємо, що 17 червня партизани «Атеш» повідомляли, що в Криму і на Херсонщині російські окупанти страждають від холери. Так, цілі підрозділи окупантів, які розташовуються вздовж Північнокримського каналу, втрачають боєздатність