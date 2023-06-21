Із Куп'янського напрямку евакуювано всіх дітей через активізацію окупантів

Наразі в Куп'янській громаді проживає близько 11 тис. людей

Російські загарбники активізувалися на Куп'янському напрямку Харківської області, через що довелося евакуювати звідти всіх дітей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Голова ОВА зазначив, що російські окупанти концентрують війська на Куп'янському напрямку, посилюють обстріли Сил оборони України, проводять розвідку та використовують диверсійно-розвідувальні групи. Проте війська агресора не мають успіху і зазнають втрат, повідомив голова ОВА.

«Наразі в Куп'янській громаді проживає близько 11 тис. людей. Ми уже евакуювали усіх дітей з прикордонних населених пунктів Куп'янщини та допомагаємо виїхати усім, хто цього хоче. Усі служби приведені до посиленої готовності, і у випадку необхідності ми зможемо евакуювати людей з цього напрямку», – написав Синєгубов.

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Попри постійні обстріли енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання на Куп'янщині, відзначив голова ОВА.

До відома, російські окупанти планують вивезти з Луганської області 750 дітей до Росії нібито на лікування.