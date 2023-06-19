Контрнаступ: Залужний провів роботу у військах, які виконують найскладніші завдання на передовій (відео)

За словами Головнокомандувача, операція продовжується згідно з планом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів роботу в угрупованнях військ, які наразі виконують найскладніші завдання у найзапекліших ділянках фронту. Про це Залужний повідомив у Facebook.

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За словами Головнокомандувача, операція продовжується згідно з планом.

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«Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою провели роботу в угрупованнях військ, які виконують найскладніші завдання у районах, де точаться найзапекліші бої. Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів», – наголосив ЗАлужний.

Він також зазначив, що попри шалений спротив окупантів, українські воїни роблять все можливе задля визволення української території.

До відома, це перший публічний випадок візиту головнокомандувача ЗСУ до військових на передову. Раніше про подібні візити не повідомлялося.

Триває 481-ша доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України усі вісім повітряних цілей було знищено. Крім того ворог завдав 32 авіаційних ударів, здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди.