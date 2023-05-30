У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)

Димить завод «Автокольорлит», де окупанти облаштували військову базу

Після вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі піднявся чорний дим у районі військової бази росіян. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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«Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - у районі захопленого окупантами заводу «Автокольорлит», який ворог перетворив на військову базу», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом.

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До слова, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.