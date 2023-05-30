Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)
Над окупованим Мелітополем працює ППО
фото з соцмереж

Димить завод «Автокольорлит», де окупанти облаштували військову базу

Після вибухів у тимчасово окупованому Мелітополі піднявся чорний дим у районі військової бази росіян. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

«Мешканці фіксують чорний дим на західному виїзді з Мелітополя - у районі захопленого окупантами заводу «Автокольорлит», який ворог перетворив на військову базу», – йдеться в повідомленні.

У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото) фото 1
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото) фото 2

Раніше повідомлялося, що Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом.

До слова, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Теги: Мелітополь війна окупанти ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серйозно пошкоджений літак росіян був змушений зайти на аварійну посадку
Нацгвардія знищила один російський Су-25 і підбила ще один під Мелітополем
25 травня, 20:14
З серпня 2022 року підозрюваний активно брав участь у пропагандистських заходах проти України
Чекав на «русскій мір». Настоятель монастиря з Мелітополя отримав підозру
23 травня, 12:37
Будівля церкви «Благодать» після захоплення окупантами
Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву
20 травня, 09:56

Події в Україні

Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)
У Мелітополі прогриміли потужні вибухи: піднімається дим (фото)
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: втрати окупантів
Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворогу: втрати окупантів
Росія заявила, що знищила Patriot. Повітряні сили відреагували
Росія заявила, що знищила Patriot. Повітряні сили відреагували
Резніков назвав можливі напрямки контрнаступу
Резніков назвав можливі напрямки контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
22K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
13K
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт
11K
ISW оцінив, як атаки на Київ допоможуть Росії стримати контрнаступ
11K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту