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Росія вивела в Чорне море фрегат, споряджений «Калібрами»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вивела в Чорне море фрегат, споряджений «Калібрами»
На чергування виведено фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами»
фото ілюстративне

Ворог вишукуючи тактику максимального виснаження ЗСУ та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння

Ворог продовжує маневри силами та засобами корабельного угруповання. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Чергова ротація ракетоносіїв – підводний заведено в пункт базування, на чергування виведено фрегат, споряджений вісьмома «Калібрами». Рівень ракетної загрози залишається високим!», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження.

«На сигнали тривог реагуємо оперативно, пам'ятаємо про укриття та правило «двох стін». Будьмо пильними і свідомими – не піддавайтеся ворожим вкидам і панічним настроям», – додав речник.

Нагадаємо, триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині.

Теги: окупанти ракета війна росія

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