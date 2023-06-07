Окупанти кинули жителів лівого берега Херсонщини, люди провели ніч на дахах (фото, відео)

Гауляйтер Херсонської області Сальдо стверджує, що жителі затоплених районів нібито самі відмовляються від евакуації

Російські загарбники кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області. Евакуація населення з затоплених районів фактично не проводиться. Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.

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Відзначається, що жителі окупованих Олешок і Голої Пристані всю ніч намагалися врятуватися від повені. Багато будинків затопило повністю – люди сидять на дахах. Оскільки окупанти в цьому плані не діють, населення лівого берега змушене самостійно шукати човни.

«Допомагати їм взялися жителі неокупованої частини Херсонської області, для цього був створений спеціальний чат, де постраждалі залишають заявки, а волонтери їх обробляють і займаються порятунком людей», – пише видання.

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Кілька повідомлень з чату:

«Ох*єнний рускій мір, наср*ти, розламати, вбити, вкрасти і втекти. Сьогодні заборонили родичам в'їзд з човном, поки ситуація була не настільки критична. Черговий геноцид від кацапів».

«Потрібна евакуація літнім людям !!! Сидять на 2-му поверсі будинку – 15 осіб!!!!!! Ліві Саги, провулок Вишневий 24!!!!! Допоможіть!».

«Ви не уявляєте, що зараз на лівому березі. Орки давно забрали всі човни і катери. Зараз вони стоять у два ряди біля колишнього «Нібулона». Але люди, в основному люди похилого віку, які не змогли виїхати, сидять на дахах будинків і чекають допомоги».

В цей же час гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що жителі затоплених районів нібито самі відмовляються від евакуації.

«З дорослих жителів мало хто проявляє бажання евакуюватися. Люди хочуть дочекатися поки вода зійде і далі працювати на своїй землі. Проте, все підготовлено для вивезення людей», – заявив він у коментарі російським ЗМІ.

Також жителі затоплених селищ всю ніч не могли додзвонитися до російського МНС. До того ж зв'язок почав зникати як такий.

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«Ситуація погіршилася. Ми сидимо на даху. Нас не евакуюють. Російська влада вся втекла, нас залишили. Світла немає, зв'язок почав зникати», – кажуть жителі окупованого села Забарине.

Будинки, які були в ста метрах від берега, вже у воді. Ніхто ніде не відповідає. Всі втекли.

Раніше повідомлялося, що поля на півдні вже наступного року можуть перетворитися на пустелі.

Станом на ранок 7 червня на Херсонщині значно піднявся рівень води на затоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Зокрема, місто Олешки, підтоплення якого почалося близько 15 години 6 червня, наразі вже повністю затоплене, подекуди вода сягає дахів приватних будинків.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.