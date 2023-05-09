На Херсонщині поранена дитина, крилаті ракети на Київщині: наслідки терору в регіонах

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Область була атакована крилатими ракетами. Працювало ППО. Фактів влучань не зафіксовано. Попередньо внаслідок падіння уламків пошкоджено один приватний будинок та господарські споруди. Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів із мінометів, ствольної артилерії, САУ, під вогнем були Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. Через обстріли залишаються без електропостачання 15 населених пунктів, більшість – у Новгород-Сіверському районі. Без жертв.

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Сумщина

Вночі та вранці зафіксовано 9 обстрілів (75 вибухів). Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Середино-Будської, Есманської, Білопільської, Юнаківської, Новослобідської територіальних громад.

По Середино-Будській громаді завдано авіаудар (2 ракети) в с. Ромашкове. Зазнали пошкоджень 3 приватних житлових будинки, зерносклад місцевої агрофірми.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад.

Новослобідська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні автомобілі, 4 приватні житлові будинки, лінію електропередач. Також був вибух з міномету. Внаслідок ще одного артобстрілу (3 вибухи) пошкоджено приватний житловий будинок.

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Черкаська область

Удосвіта ворог атакував область, за попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі. На щастя, минулось без потерпілих. В одному з випадків сталася незначна пожежа на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі.

Запорізька область

68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області: 65 артобстрілів, 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА. Обстрілів зазнали: Малинівка, Українка, Гуляйпільське, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Ольгівське, Мала Токмачка, Червоне, Полтавка, Щербаки, Білогір'я, Чарівне, Новоіванівка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Плавні.

38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ, комунальних мереж. Під час обстрілу з РСЗВ «Смерч» поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади.

Дніпропетровщина

Уночi вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" збили всi вісім ракет, якi ворог спрямував на область. Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Небезпечні уламки знешкодили.

По Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще 4 пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Минулося без постраждалих.

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Вчора вдень російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив «Іскандерами». Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.

Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Гоптівка, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Караїчне, Мала Вовча, Миколаївка та Нестерне.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Западне та Масютівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Тополі, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Вільшана та Бугаївка.

Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району. В с.Новий Коротич ракети влучили в землю, одна ракета С-300 влучила в район між залізничними станціями «Зарічанка» та «Шпаківка» біля смт. Солоницівка Харківського району. Пошкоджено електродроти залізничних колій, горіла лісопосадка неподалік залізничної станції «Зарічанка».

Також ракетою було пошкоджено приватний житловий будинок в с. Цапівка Богодухівського району. Вчора ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району, пошкоджено приватний житловий будинок. Внаслідок обстрілів с. Фиголівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки.

Луганщина

Вчора противник бив з авіації по Невському та Білогорівці. В бік Білогорівки ворог знов спробував просунутися. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка. За добу рашисти здійснили 99 обстрілів (475 снаряди). Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Ворог здійснив 30 обстрілів, застосувавши ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерію; обстріляв 13 населених пунктів: Краматорськ, Костянтинівка, Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Карлівка, с.Предтечине, с.Уманське, с.Червоне, с.Дружба

Пошкоджено 32 житлових будинки (з них 3 – багатоквартирних), цех ПрАТ «НКМЗ», будівля меблевого цеху, гараж, газопровід, два цивільних автомобіля, ЛЕП.

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Миколаївщина

Учора ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу – 46 обстрілів (320 снарядів), з них по м. Херсон противник здійснив один обстріл з артилерії (2 снаряди). Від ворожого вогню постраждали райони 22 населених пунктів області.

В Антонівці постраждали мирні люди. Через російський обстріл поранення отримали 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували.

В селі Станіслав постраждали десять мирних жителів. Серед них – дев'ятирічна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Пораненим лікарі надали допомогу.

Зі ствольної артилерії рашисти здійснили обстріл с.Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, внаслідок якого частково пошкоджено адміністративну будівлю та сільську амбулаторію. На щастя, потерпілих немає. Внаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення у с.Качкарівка Милівської територіальної громади. Всього за добу через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них – одна дитина.

Нагадаємо, триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі.