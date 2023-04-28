Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед

В Умані ракета влучила в багатоповерхівку: загинуло десятеро людей, серед них діти

Росія буде поруч. Потрібно створювати зброю помсти

Для розуміння.

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Особливо для тих, хто вважає, що завтра все скінчиться.

Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя поряд із неадекватами на багато років уперед.

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Глибоко ворожа країна, завдання та головне бажання якої – нести оточуючим смерть та руйнування. Безглузду смерть та безглузді руйнування. Нічого більше вони робити не можуть, не вміють та не хочуть.

І нікуди вони не подінуться – біля наших кордонів завжди вируватиме ця клоака з ядерною зброєю. Була б можливість Україні переїхати – я б радив переїхати. Але, на жаль… Такої можливості немає.

Треба пристосовуватись. Потрібно закривати небо. Потрібно створювати зброю помсти. Треба зробити так, щоб у відповідь на багатоповерхівку в Умані палали аеродромні склади та їхні літаки. Щоб не лише жителі України не спали від тривог, але не спалося й мешканцям наймиролюбнішої країни у світі. Ну, тим самим борцям із нацизмом, які підтримують мікрофюрера.

Немає іншого виходу.

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Вони здатні діймати нас десятиліттями, ми повинні вміти зробити так, щоб ця розвага вилізла їм боком.

Домовлятися там нема з ким та й нема про що.

А ось змусити їх шкодувати про скоєне – саме те.