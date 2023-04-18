Як повернути доплати військовим? У бюджеті знайшлись 90 млрд грн
Ті, хто на полігонах проходять бойове злагодження, випахуючи по 16 годин на добу, отримують 22-25 тис грн. Це несправедливо!
Презентували поправки змін до бюджету, які дозволяють повернути доплати Армії.
Мова не йде ні про які нові виплати, це повернення обіцяного і скасованого урядом.
Ми знайшли в бюджеті більше 90 млрд грн, які можна перерозподілити на ЗСУ.
- Дороги. Їх точно зараз треба не будувати, а ремонтувати, плюс наші західні партнери відтермінували нам платежі запозичень, й разом це дасть перерозподіл 51 млрд.
- Марафон, який себе вичерпав і російськомовні канали Дом/ Freedom та РАДА, яка не показує Раду.
Мінкульт бідкається, що українці не дивляться марафон. При цьому з податків українців спонсорують олігархічні телеканали, які той пропагандистський марафон ліплять. Без тендерів плюси, Інтер, інші холдинги отримали мільйони гривень – аби піарити владу.
Давайте спитаємо в українців, вони за те, аби їх податки йшли на ЗСУ чи на марафон? Відповідь очевидна. А це – ще 2 млрд грн.
Бачимо приховані резерви в дохідній частині бюджету, це чесні податки з ігорки, табачного бізнесу і боротьба з контрабандою.
Європейська Солідарність зареєструвала ці поправки до статей про так званий соцеконом (насправді, абсолютно корупційна стаття виділення бюджетних коштів на округи правильних мажоритарників від влади, й від цього теж давно треба позбавлятися).
Ми щотижня спілкуємося з військовими. Ті, хто на полігонах проходять бойове злагодження, випахуючи по 16 годин на добу, отримують 22-25 тис грн. Це несправедливо!
Доплати військовим мають бути повернуті!
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