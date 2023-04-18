Як повернути доплати військовим? У бюджеті знайшлись 90 млрд грн

Ті, хто на полігонах проходять бойове злагодження, випахуючи по 16 годин на добу, отримують 22-25 тис грн. Це несправедливо!

Презентували поправки змін до бюджету, які дозволяють повернути доплати Армії.

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Мова не йде ні про які нові виплати, це повернення обіцяного і скасованого урядом.

Ми знайшли в бюджеті більше 90 млрд грн, які можна перерозподілити на ЗСУ.

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Дороги. Їх точно зараз треба не будувати, а ремонтувати, плюс наші західні партнери відтермінували нам платежі запозичень, й разом це дасть перерозподіл 51 млрд. Марафон, який себе вичерпав і російськомовні канали Дом/ Freedom та РАДА, яка не показує Раду.

Мінкульт бідкається, що українці не дивляться марафон. При цьому з податків українців спонсорують олігархічні телеканали, які той пропагандистський марафон ліплять. Без тендерів плюси, Інтер, інші холдинги отримали мільйони гривень – аби піарити владу.

Давайте спитаємо в українців, вони за те, аби їх податки йшли на ЗСУ чи на марафон? Відповідь очевидна. А це – ще 2 млрд грн.

Бачимо приховані резерви в дохідній частині бюджету, це чесні податки з ігорки, табачного бізнесу і боротьба з контрабандою.

Європейська Солідарність зареєструвала ці поправки до статей про так званий соцеконом (насправді, абсолютно корупційна стаття виділення бюджетних коштів на округи правильних мажоритарників від влади, й від цього теж давно треба позбавлятися).

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Ми щотижня спілкуємося з військовими. Ті, хто на полігонах проходять бойове злагодження, випахуючи по 16 годин на добу, отримують 22-25 тис грн. Це несправедливо!

Доплати військовим мають бути повернуті!