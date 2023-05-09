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Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет
Рашисти здійснили пуски ракет «Калібр» і Х-101/Х-555
фото ілюстративне

Знищено 23 із 25 крилатих ракет

У ніч на 9 травня російські окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни.

Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Схід».

Близько 4:00 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Центр» знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності Повітряного командування «Південь». Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555», – йдеться в повідомленні.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555.

23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Нічний терор 9 травня: рашисти випустили по Україні 25 ракет фото 1

Нагадаємо, близько 4:00 в усіх областях України була оголошена повітряна тривога. За даними моніторингових груп, причиною тривоги є запуск стратегічної авіації з акваторії Каспійського моря. Тривога тривала дві години.

У ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

КМВА повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Увечері 8 травня російські окупаційні війська обстріляли місто Харків та Харківську область ракетами С-300.

 

Теги: Харків окупанти Київ ЗСУ війна Україна ракета

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