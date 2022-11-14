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На Херсонщині правоохоронці виявили тіла фермерів, убитих рашистами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині правоохоронці виявили тіла фермерів, убитих рашистами
При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів
фото з відкритих джерел

Тіла загиблих правоохоронці виявили у підвалі

На деокупованій Херсонщині правоохоронці знайшли тіла подружжя фермерів, яких вбили російські загарбники. Тіла загиблих правоохоронці виявили у їх власному підвалі. Подія сталася ще в серпні, коли Херсонщина була під окупацією. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, у серпні 2022 року, коли смт Архангельське Високопільської територіальної громади тимчасово перебувало під контролем армії Російської Федерації, військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя фермерів у їх власному погребі на території домоволодіння.

Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Як повідомлялося, на території окупованої Херсонщини рашисти розважалися, вбиваючи червонокнижних тварин заради розваги.

Нагадаємо, рашисти під час відступу з Херсонщини замінували школи і лікарні.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Теги: Херсонщина війна фермер смерть вбивство

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