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Воюють 70-річними гаубицями: в армії окупантів помітні проблеми з озброєнням

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Воюють 70-річними гаубицями: в армії окупантів помітні проблеми з озброєнням
Експерт зазначив, що Росія відчуває дефіцит артилерії 
фото з відкритих джерел

Рашисти вже мають проблеми з постачанням патронів 

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко розповів, що Росія стала відправляти на війну проти України старі гаубиці Д-1, які випускалися від 1943 по 1949 роки. Найновішій з них – 73 роки. Про це Олександр Коваленко написав у Telegram.

«Цікаво й те, що всього було випущено трохи більше 2800 гаубиць Д-1, але в Росії їх на зберіганні залишалося приблизно 700. Причому не всі вони могли бути приведеними в боєздатність, а тому фактична чисельність ресурсу менша. Але все ж таки, той факт, що до України почали відправляти настільки стару і настільки нечисленну гаубицю, говорить не просто про багато чого, а практично про весь той «кабз**ц», що у росіян зараз відбувається на ниві розконсервації», – наголосив експерт. 

За словами Коваленка, дефіцит ракетного озброєння авіаційного, морського та сухопутного базування став проявляти себе в Росії на рубежі квітня-травня. А ось дефіцит БК для артилерії, ствольної та реактивної, став подавати перші ознаки на початку червня.

«Це зумовлено тим, що Росія на момент повномасштабного вторгнення до України мала на складах і сховищах за різними оцінками від 15 до 20 млн пострілів. Саме до червня себе вичерпали склади з ближнім плечем підвозу, Білгородській, Курській, Ростовській, Воронезькій областях. Нині вони виконують транзитну функцію. І як снігова куля йде накопичення кризи боєприпасів у РВВ. У наступі та обороні російські війська завжди використовують тактику «вогневого валу», – зазначив він.

Щоб здійснювати ефективний наступ в Україні, окупантам необхідний потенціал 50-70 тис. пострілів на добу. Щоб здійснювати ефективну оборону, цей показник становить у середньому 30-40 тис пострілів на добу, пояснив експерт.

«Нині вони забезпечують можливість 20 тис. пострілів на добу. Тобто вони не мають потенціалу для здійснення ефективного наступу та оборони. Це, як і раніше, в два рази більше ніж здійснюємо пострілів артилерії на добу ми, проте, ми маємо перевагу за дальністю та точності. У свою чергу, надалі кількість пострілів у ворога падатиме», – говорить Коваленко. 

Тож використовуючи виключно потенціал свого виробництва з нуля, Росія може забезпечити свої війська потенціалом 3-5 тис. на добу. 

«2023 року російська армія неминуче зіткнеться саме з цим показником», – резюмував Коваленко. 

Нагадаємо, триває 256-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: армія наступ озброєння росія

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