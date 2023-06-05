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Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині
РФ завдала ударів по Чугуєву
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У місті було чути відлуння щонайменше п'яти вибухів

Увечері неділі 4 червня російські загарбники обстріляли Чугуїв Харківської області. Про це заявив начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко, передає «Суспільне».

За словами посадовця, у місті було чути відлуння щонайменше п'яти вибухів, усі вони прогриміли за межами Харкова з боку Чугуєва.

«РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає», – заявив Лободенко.

Поліція закликала мешканців Харкова та області залишатися в укриттях. Правоохоронці просять повідомляти про влучання снарядів, руйнування та поранених на спецлінію 102.

Нагадаємо, ворожі обстріли Харківщини у неділю 4 червня забрали життя двох мирних мешканок, ще троє отримали поранення. 

Як повідомлялося, російська армія вранці 4 червня з вертольотів і танків масовано обстріляла населені пункти Чугуївського і Богодухівського районів Харківщини.

До слова, завершилася 466-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вночі 4 червня противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed-136/131.

Теги: Харківщина обстріл вибух

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