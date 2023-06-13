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Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла до десяти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на Кривий Ріг: кількість загиблих зросла до десяти
Одна людина перебуває під завалами
фото: пресслужба ДСНС

Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби

Станом на 13.00 уже відомо про десятьох загиблих унаслідок ракетної атаки росіян по Кривому Рогу. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані Рятувальна операція триває», – зазначив голова ОВА.

Також Вілкул зазначив, що завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. За даними Вілкула, наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і семеро перебувають під завалами. 

Теги: Кривий Ріг Олександр Вілкул

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