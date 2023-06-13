В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Ракетна небезпека вдруге від початку доби
13 червня о 6:13 Україною почала ширитися друга за добу повітряна тривога.
Станом на 7 годину ранку карта повітряних тривог має такий вигляд.
Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.
Оновлено
О 7:10 було оголошено повітряну тривогу у Києві та області.
Також сирени завили у Вінницькій, Житомирській, Чернігівській областях.
Станом на 7:14 тривога оголошена по всій Україні, крім Заходу.
Нагадаємо, попередня масштабна повітряна тривога тривала з 2:46 до 4:37.
Уночі Росія завдала чергових ударів по Україні. За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.
Коментарі — 0