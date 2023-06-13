В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога

Вдруге за добу сирени про тривогу завили після 6 години ранку

Ракетна небезпека вдруге від початку доби

13 червня о 6:13 Україною почала ширитися друга за добу повітряна тривога.

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Станом на 7 годину ранку карта повітряних тривог має такий вигляд.

Моніторингові канали повідомляють про ракетну небезпеку.

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Оновлено

О 7:10 було оголошено повітряну тривогу у Києві та області.

Також сирени завили у Вінницькій, Житомирській, Чернігівській областях.

Станом на 7:14 тривога оголошена по всій Україні, крім Заходу.

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Нагадаємо, попередня масштабна повітряна тривога тривала з 2:46 до 4:37.

Уночі Росія завдала чергових ударів по Україні. За попередніми даними, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.