ЄБРР відреагував на заяву міністра Марченка про виключення Росії і Білорусі з акціонерів Банку

Член Ради директорів ЄБРР пояснив, у чому полягає складність виключення цих двох країн із акціонерів установи

У Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) позитивно сприйняли заяву міністра фінансів України Сергія Марченка про необхідність виключити Росію і Білорусь із акціонерів цієї установи. Однак зробити це буде вкрай складно, оскільки Статут ЄБРР тільки в теорії передбачає такий механізм. Про це в коментарі «Главкому» розповів член Ради директорів ЄБРР Артем Шевальов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автоматичного процесу виключення немає. Він значною мірою залежить від політичної волі ключових акціонерів Банку. Ідеться насамперед про країни «Великої сімки» і Євросоюз. Якщо така політична воля з’явиться, теоретичний механізм виключення у ЄБРР існує.

«Стаття 38.1 Статуту Банку формально створена для того, щоби діяти проти акціонера, який припиняє виконувати свої фінансові зобов’язання. Умовно кажучи, не сплачує членські внески. У нашому випадку це не є предметом. Але можна говорити, що Росія порушує свої інші зобов’язання, як то не дотримується Гельсінських угод, верховенства права», – пояснює Шевальов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, складна процедура виключення або взагалі неможливість такого характерна для великих міжнародних організацій. Найяскравішим прикладом може бути ООН, де вже тривалий час Україна намагається викинути Росію з Радбезу ООН.

Шевальов розповів, що одразу після початку повномасштабного вторгнення у ЄБРР домоглися ухвалення рішення стосовно призупинення для Росії і Білорусі доступу до ресурсів Банку. Це рішення практично повністю зупинило співпрацю ЄБРР з цими двома країнами. Усі спільні проєкти було згорнуто. Із тих, які залишилися, Банк пришвидшеними темпами виходить.

«На сьогодні ці дві країни лишилися як прості акціонери Банку. На жаль, вони ще мають свого представника. Це один директор в Раді директорів ЄБРР, яка представляє обидві країни. Але присутність Росії в ЄБРР важить рівно нуль. Присутність директора, безумовно, дратує, але реального впливу на роботу Банку, підготовку проєктів по Україні, чи на готовність ЄБРР далі збільшувати обсяги фінансування України, він не має», – каже Шевальов.

Він додав, що цілком підтримують позицію нашої держави невеликі країни-акціонери, які є надійними друзями України. Тепер справа за ключовими.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вчергове порушивши це питання, ми сподіваємося, що не тільки маленькі, а й великі акціонери також більш активно повертатимуться до цієї проблеми», – сказав представник ЄБРР.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко під час свого виступу на щорічних зборах ЄБРР заявив, що Україна закликає Банк виключити Росію зі свого складу. За словами посадовця, російські атаки завдають серйозної шкоди не тільки українському бізнесу, але й іноземним компаніям, які працюють в Україні та отримують фінансування від ЄБРР.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР закриває офіси в Москві й Мінську.

Також банк реалізує в Україні сім проектів на €1,5 млрд.