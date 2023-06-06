Підрив ГЕС. Вода дісталася Олешок, деякі навколишні села повністю затоплено – мер

Села Кринки та Піщанівка, що входять до Олешківської громади, повністю затоплено

Місто Олешко може бути на половину затоплено водою через підрив Каховської гіроелетростанції

За інформацією міського голови Олешок Євгена Рищука, підтоплення міста почалося сьогодні після 15:00.

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«Ситуація дуже тяжка. Наведу приклад. Працівник лікарні намагався добратися до мікрорайону Аметист, але течія знесла машину. На вулиці води більше метра», – зазначив посадовець у коментарі «Главкому».

За оцінками мера, половину Олешок може бути підтоплено.

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Що стосується інших населених пунктів Олешківської громади, то села Кринки та Піщанівка повністю затоплено. Частково у воді населені пункти Пойма, Саги, Солонці.

«Окупанти перешкоджали в евакуацію місцевим мешканцям. Ані у бік Голих Пристаней, ані у бік Криму через Великі Копані люди не могли виїхати», – наголосив Рищук.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.