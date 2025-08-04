Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили попереджали про «Кинджали» в напрямку Хмельниччини

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Напередодні Повітряні сили попереджали про «Кинджали» в напрямку Хмельниччини. Ймовірно, під атаку потрапив Старокостянтинів.

Нагадаємо, станом на 08:54 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Хмельницкая область вибух війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1451 РСЗВ
Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 серпня, 07:02
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців
28 липня, 10:35
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 55494 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 липня, 07:49
У місті видніється дим через атаку
Західна Україна опинилась під комбінованим ударом РФ: наслідки (оновлено)
12 липня, 05:31
Учасником групи ППО може стати громадянин України, який не підлягає мобілізації
Міноборони шукає охочих збивати дрони за 100 тис. грн (інфографіка)
10 липня, 11:44
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22963 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 7 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 липня, 07:02
У Новоросійську була гучна ніч
У Новоросійську пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
6 липня, 05:57
У Росії лунали вибухи
Атака безпілотників на Росію, закон Трампа: головне за ніч
5 липня, 05:48
У Римі прогримів потужний вибух на АЗС: є постраждалі (відео)
У Римі прогримів потужний вибух на АЗС: є постраждалі (відео)
4 липня, 12:12

Події в Україні

В Україні масштабна тривога тривала понад 40 хвилин
В Україні масштабна тривога тривала понад 40 хвилин
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року
На Дніпропетровщині через обстріли росіян постраждали люди, серед них немовля
На Дніпропетровщині через обстріли росіян постраждали люди, серед них немовля
Аналітики пояснили, навіщо Росія відновлює Донецький аеропорт
Аналітики пояснили, навіщо Росія відновлює Донецький аеропорт
Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
37K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
14K
НАЗК повідомило, чи переслідуватиме нардепів, які скасовували незалежність НАБУ (документ)
3831
Вперше з XV століття. На Камчатці почалося виверження вулкана Крашеніннікова
3656
Коли Путін з'їхав з глузду

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua