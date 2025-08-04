На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи

Повітряні сили попереджали про «Кинджали» в напрямку Хмельниччини

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Напередодні Повітряні сили попереджали про «Кинджали» в напрямку Хмельниччини. Ймовірно, під атаку потрапив Старокостянтинів.

Нагадаємо, станом на 08:54 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.