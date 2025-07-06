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У Новоросійську пролунали вибухи: місто атакували БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Новоросійську пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
У Новоросійську була гучна ніч
скріншот з відео

Також Новоросійськ атакували БЕКи

У ніч на 6 липня безпілотники та БЕКи (безекіпажні катери, які використовуються у військово-морських операціях) атакували Новоросійськ у РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Новоросійську пролунали гучні вибухи. Повідомляється, що місто атакували безпілотники та БЕКи з с FPV-дронами. Офіційною інформації наразі немає.

Відомо, що після серії успішних ударів українських морських дронів по кораблям у Севастополі, ключові частини Чорноморського флоту поступово перебазували в Новоросійськ.

Раніше ми писали, що 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що знаходиться у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб та ССО.

Як зазначають у Генштабі, цей удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

Аеродром «Борисоглєбськ» є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Крім того, Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії – АТ «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удару в ніч проти 5 липня завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета». Їх використовують у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування й корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБів) та іншому високоточному озброєнні, яким окупанти регулярно обстрілюють Україну.

Також у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Теги: вибух росія безпілотник

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