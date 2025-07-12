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Західна Україна опинилась під комбінованим ударом РФ: наслідки (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Західна Україна опинилась під комбінованим ударом РФ: наслідки (оновлено)
У місті видніється дим через атаку
фото: місцеві пабліки

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає

Ніч на 12 липня стала жахливою для Західної України через ворожий комбінований обстріл. Російські терористи атакували міста ударними дронами та ракетами, передає «Главком».

Під ударом ворога опинились: Луцьк, Львів, Чернівці. У регіонах активно працювали сили ППО. 

За повідомленням моніторингових каналів та місцевих пабліків, у Луцьку через атаку зайнялись пожежі, місто охопило димом. Також повідомляється, що у Чернівцях зафіксовано влучання поблизу аеропорту.

За повідомленням Львівської ОВА, внаслідок ворожої атаки пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування підʼїзду. Також стався витік газу та води.

За попередніми даними, загиблих і травмованих немає. Пожежі не зафіксовано. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби.

Вибухи на західній частині України почались близько 03:00, спершу ворог застосовував ударні дрони, згодом стало відомо, що міста опинились і під ракетною атакою.

Через обстріл заходу України Польща підняла у повітря військові літаки.

«У зв'язку з активністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі», – пише Міністерство оборони Польщі.

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Теги: вибух Чернівці Луцьк обстріл Львів

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