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Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 55494 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото: 93 ОМБр «Холодний яр»

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 18 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 липня втратила:

  • особового складу – близько 1039830 (+1180) осіб;
  • танків – 11032 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23005 (+9) од;
  • артилерійських систем – 30485 (+47) од;
  • РСЗВ – 1441 (+1) од;
  • засоби ППО – 1197 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135);
  • крилаті ракети – 3491 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55494 (+111) од;
  • спеціальна техніка – 3932 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 18 липня
Втрати ворога станом на ранок 18 липня
Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 1241-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна втрати

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