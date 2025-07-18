Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 18 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 липня втратила:
- особового складу – близько 1039830 (+1180) осіб;
- танків – 11032 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23005 (+9) од;
- артилерійських систем – 30485 (+47) од;
- РСЗВ – 1441 (+1) од;
- засоби ППО – 1197 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135);
- крилаті ракети – 3491 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55494 (+111) од;
- спеціальна техніка – 3932 (+0).
Нагадаємо, триває 1241-й день повномасштабної війни в Україні.