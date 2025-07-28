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Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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фото з соцмереж Ярослава Грубича

Ярослав Грубич подякував українцям за слова підтримки

Син українського телеведучого Костянтина Грубича Ярослав показав нові фото після втрати руки на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі чоловіка.

«Дуже дякую вам за безліч слів підтримки і розуміння. Деяким не встиг відповісти, бо лівою», – написав він.

Військовий додав, що не вважає себе «героєм». – «Великих подвигів не маю. Але радий, що моя історія надихає інших. Переживаю за поранених побратимів, сумую за загиблими друзями… Треба триматися заради їхньої пам'яті. Я ще не раз згадаю про них», – написав Ярослав.

Син Грубича, який втратив руку на війні, звернувся до українців фото 1

Костянтин Грубич – відомий журналіст України, ведучий телевізійних програм «Знак якості» та «Твій день». З 2000 років працював на ТСН, був автором сценарію та автором сюжетів для програми «Смачна країна».

До прикладу, «Знак якості» була незалежною телепрограмою про якість продуктів та речей. Програма існувала п'ять років (з 2007 року до грудня 2012 року) і її незмінним ведучим був саме Грубич. 2006 Костянтин Грубич отримав національну телевізійну премію України Телетріумф у номінації «Репортер».

Нагадаємо, син відомого телеведучого Костянтина Грубича 28-річний Ярослав втратив руку на фронті. Ведучий розповів, як переживає поранення сина та повідомив, що намагається розібратися у своїх відчуттях. – «Бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому».

Додамо, що раніше Костянтин Грубич втратив доньку Ольгу.

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Теги: війна телеведущий фронт Костя Грубич поранення

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