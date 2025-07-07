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Втрати ворога станом на 7 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Втрати ворога станом на 7 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22963 бойових броньованих машин
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 липня втратила:

  • особового складу – близько 11027540 (+1100) осіб;
  • танків – 10995 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22963 (+7) од;
  • артилерійських систем – 29993 (+33) од;
  • РСЗВ – 1432 (+2) од;
  • засоби ППО – 1191 (+0) од;
  • літаків – 420 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44058 (+233);
  • крилаті ракети – 3436 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54370 (+118) од;
  • спеціальна техніка – 3927 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 7 липня
Втрати ворога станом на ранок 7 липня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 липня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

Активність ворожого флоту станом на ранок 7 липня
Активність ворожого флоту станом на ранок 7 липня
ВМС ЗСУ
  • до Чорного моря – 11 суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 1230-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Україна війна росія окупанти ЗСУ

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