В Україні масштабна тривога тривала понад 40 хвилин

Тривогу було оголошено через зліт російського МіГ-31К

Станом на 08:54 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. О 09:37 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.