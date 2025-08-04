В Україні масштабна тривога тривала понад 40 хвилин
Тривогу було оголошено через зліт російського МіГ-31К
Станом на 08:54 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. О 09:37 пролунав відбій.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.
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