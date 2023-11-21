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На Хмельниччині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними безпілотниками типу «Шахед» Хмельницької області

У ніч проти 21 листопада у Хмельницькому районі пролунали вибухи, у регіоні працювали українські сили ППО. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Жителі Хмельницького району могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги», - йдеться у повідомленні Тюріна.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ударними безпілотниками типу «Шахед» Хмельницької області.

Нагадаємо, у ніч на 17 листопада відбулася чергова атака російських дронів на Хмельниччину. Відомо, що Сили протиповітряної оборони області знищили ударні безпілотники на території регіону.

Уночі 18 листопада в Україні пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

 Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі.

Теги: вибух Хмельниччина озброєння

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