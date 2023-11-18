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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

18 листопада о 4:10 в Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомила КМДА. 

«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – йдеться в повідомленні.

Тривога поширюється і на інші області України. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Карта тривог має такий вигляд: 

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття. 

Теги: укриття тривога

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