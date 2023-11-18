У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

18 листопада о 4:10 в Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомила КМДА.

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«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – йдеться в повідомленні.

Тривога поширюється і на інші області України. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.