У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти в укриття
18 листопада о 4:10 в Києві оголошена повітряна тривога. Про це повідомила КМДА.
«У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», – йдеться в повідомленні.
Тривога поширюється і на інші області України. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.
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