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ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАСу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЦАХАЛ оголосив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАСу
7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль
фото з відкритих джерел

Керівника протитанкового ракетного підрозділу ХАМАСу було знищено під час удару винищувача армії оборони Ізраїля

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала командира протитанкового ракетного підрозділу бригади центральних таборів ХАМАСу Ібрагіма Абу-Магсіба. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Як стверджують в ЦАХАЛ, керівника протитанкового ракетного підрозділу ХАМАСу було знищено під час удару винищувача армії оборони Ізраїля.

Раніше повідомлялося,  що під час обшуків будівель в Газі сили ЦАХАЛ виявили спеціальні ракети, що технологічно відрізняються від відомих раніше типів. Повідомляється про знайдення нових видів озброєння, небачених раніше. Ця знахідка допоможе ЦАХАЛу вивчити нову зброю та покращити захист від неї.

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Теги: Україна озброєння ХАМАС Ізраїль

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