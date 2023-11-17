Атака на Хмельниччину: влада повідомила деталі

Всього вночі ворог атакував Україну 10 БПЛА

Сьогодні вночі, 17 листопада, відбулася чергова атака російських дронів на Хмельниччину. Про це повідомив перший заступник очільника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Попередньо відомо, що Сили протиповітряної оборони області знищили ударні безпілотники на території регіону.

«Станом на цей час повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Додатково інформуватиму згодом», – зазначив Тюрін.

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Як повідомлялося, у ніч на 17 листопада російські окупанти атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed. У результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей.

Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Попередньо, без втрат.

До слова, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень. Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, два пункти управління та два склади боєприпасів противника.