У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух, спалахнула пожежа

За попередніми даними, постраждалих немає

У ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

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Потужний вибух пролунав у районі Афіпського нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю, повідомили очевидці.

«Все сталося близько 3:20 ночі. Місцеві жителі розповіли, що перед вибухом чули звук, схожий на «газонокосарку». Попередньо НПЗ атакував безпілотник. Зараз на місці НП видно заграву», – повідомляють росЗМІ.

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За офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.