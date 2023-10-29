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У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух, спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Краснодарському краї РФ на нафтопереробному заводі пролунав вибух, спалахнула пожежа
фото: скріншот

За попередніми даними, постраждалих немає

У ніч проти 29 жовтня у Краснодарському краї на нафтопереробному заводі пролунав вибух. В результаті виникла пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

Потужний вибух пролунав у районі Афіпського нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю, повідомили очевидці.

«Все сталося близько 3:20 ночі. Місцеві жителі розповіли, що перед вибухом чули звук, схожий на «газонокосарку». Попередньо НПЗ атакував безпілотник. Зараз на місці НП видно заграву», – повідомляють росЗМІ.

За офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години. Причини події встановлюються.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня Росія заявила, що нібито збила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем. Про це повідомляє міноборони Росії.

Теги: пожежа вибух Міноборони завод безпілотник

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