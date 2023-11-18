Нічна атака: сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва

Ворог цієї ночі намагався атакувати Київ

Уночі 18 листопада Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі. Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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«Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними – боєприпаси типу «Shahed») були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км», – розповів Сергій Попко.

На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку.

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«Складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – були уражені на підступах до Києва», – зазначає голова КМВА.

За попередніми даними, в Києві без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, уночі 18 листопада о 00:17 в Києві було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників.

Вдруге небезпека була оголошена о 4:10. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.