Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нічна атака: сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Нічна атака: сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва
Сили ППО збили майже десяток дронів типу «Shahed»
фото ілюстративне

Ворог цієї ночі намагався атакувати Київ

Уночі 18 листопада Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Сили ППО знищили всі дрони, які війська РФ запустили у напрямку Києва під час двох повітряних тривог цієї ночі. Про це розповів голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними – боєприпаси типу «Shahed») були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км», – розповів Сергій Попко.

На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку.

«Складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі – майже десяток – були уражені на підступах до Києва», – зазначає голова КМВА.

За попередніми даними, в Києві без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, уночі 18 листопада о 00:17 в Києві було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку безпілотників.

Вдруге небезпека була оголошена о 4:10. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Теги: росія безпілотник озброєння небезпека тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нібито атакована українськими дронами Курська АЕС працює у штатному режимі, стверджують росіяни
Росіяни заявили про атаку на Курську АЕС: подробиці
28 жовтня, 15:45
При в’їзді на територію України людей опитують різні відомства
Як працює єдиний пункт пропуску між Україною та РФ (відео)
9 листопада, 09:27
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
11 листопада, 07:38
В аеропорту Махачкали протестувальники вимагали «вислати євреїв»
Після погрому в Махачкалі США звернулися до Кремля
30 жовтня, 06:40
Батюшка до суду не з’явився, але направив заяву про беззаперечне визнання вини
Закликав здати Донбас та Крим. Суд ухвалив вирок батюшці УПЦ МП із Буковини
6 листопада, 09:23
Українські військові на тлі САУ Archer
Україна отримала вісім гаубиць Archer від Швеції (відео)
4 листопада, 10:48
Узимку Київ планує використати безпілотники, щоб завдати руйнівного удару Росії
The Independent: Україна готує масштабну дронову атаку на РФ
5 листопада, 13:52
Еммануель Макрон
Макрон назвав наступний місяць критичним для України
11 листопада, 14:12
Вибух на заводі у Волгограді прогримів увечері 16 листопада
На заводі в Росії стався вибух (фото, відео)
Вчора, 06:54

Новини

Нічна атака: сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва
Нічна атака: сили ППО знищили усі безпілотники, запущені в напрямку Києва
Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: названо дату завершення робіт
Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві: названо дату завершення робіт
У Києві працює ППО
У Києві працює ППО
У Києві чоловік вилаяв жінку з дитиною, бо вони говорили українською
У Києві чоловік вилаяв жінку з дитиною, бо вони говорили українською
Правоохоронці проводять обшуки в столичному благодійному фонді, який підозрюється у шахрайстві
Правоохоронці проводять обшуки в столичному благодійному фонді, який підозрюється у шахрайстві
ДТП з двома загиблими: суд обрав запобіжний захід водійці Audi
ДТП з двома загиблими: суд обрав запобіжний захід водійці Audi

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Зрадник України розповів, як ЗСУ захопили казарму росіян
12K
Який вигляд має могила президента Кравчука у Києві: шокуючі фото
6675
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
3849
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
3787
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
2690
Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна

Новини

Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12
Запеклі бої тривають на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати
Вчора, 07:08
Атака ворожих безпілотників, Захід оцінив втрати росіян в Україні: головне за ніч
Вчора, 06:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту