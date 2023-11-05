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Приліт в Одесі. У центрі міста утворилася величезна вирва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Приліт в Одесі. У центрі міста утворилася величезна вирва
Вирва після влучання в центр Одеси
фото з відкритих джерел

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря

У неділю 5 листопада ввечері, в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це передає «Суспільне». За інформацією видання, в Одесі вибуховою хвилею пошкодило будинок.

У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано рух групи ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря у напрямку Одеси.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях, але інших деталей не вказав.

Тим часом, місцеві пабліки повідомляють, що «прилетіло» у самісінький центр Одеси, там утворилася величезна вирва.

Нагадаємо, удень 5 листопада російські терористи ракетами атакували Одещину. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ціль ворога – цивільне судноплавство.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 жовтня завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

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Теги: пожежа вибух Одеса рятувальники будинок

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