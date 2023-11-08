Названо трійку міст України, що переказали на потреби ЗСУ найбільше коштів

Ще одним містом, яке переказало ЗСУ більше одного мільярда гривень, є Хмельницький – 1 млрд грн

Перші два місця посідають Київ (1.6 млрд грн) та Дніпро (1.2 млрд грн).

Від початку повномасштабної агресії влада міста Черкаси спрямувала на підтримку ЗСУ 1,18 млрд грн. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

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Перші два місця посідають Київ (1.6 млрд грн) та Дніпро (1.2 млрд грн).

Ще одним містом, яке переказало ЗСУ більше одного мільярда гривень, є Хмельницький (1 млрд грн).

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Днями при Черкаській міській раді було створено Раду командирів військових частин, котрими опікується місто. Це зроблено для ефективнішої взаємодії міської влади Черкас із військовими.

Також мер міста Анатолій Бондаренко повідомив про закупівлю 1000 дронів для військових, на це з бюджету Черкаської територіальної громади виділено понад 20 млн грн.

Раніше повідомлялося, що громада столиці передала на потреби ЗСУ 6,2 млрд грн. Київ вже залучив від партнерів та передав захисникам 169 автомобілів, 60 дронів, 2400 бронежилетів та 2400 аптечок, а також медобладнання, медикаменти, харчі тощо. З лютого 2022 року Київ спрямував уже понад 4,8 млрд грн на підтримку військових. З них майже 3,5 млрд грн – кошти на озброєння, спорядження, дрони, техніку військовим на передовій. Також 800 млн грн спрямовано на виплату матеріальної допомоги захисникам та їх сім’ям, 500 млн грн – на придбання квартир для захисників і їх сімей, 800 млн грн – на спорудження фортифікаційних споруд.