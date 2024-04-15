На Хмельниччині розпочалося будівництво двох блоків на атомній станції
Уперше в Україні за американською технологією АР1000 буде зведений енергоблок для атомної станції
На Хмельниччині розпочалося будівництво ще двох блоків на атомній. Хмельницька атомна електростанція-5 та Хмельницька атомна електростанція-6 збудують за американською технологією АР1000 Westinghouse. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».
Вперше в Україні за американською технологією АР1000 зводять енергоблок для атомної станції.
«Особлива риса американської технології АР1000 - можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей, і основний фокус зосереджений на атомній енергетиці, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні.
«Особливо гостро це питання постає на тлі незаконного захоплення Запорізької АЕС загарбниками, і тому зараз Україна потребує додаткових енергоблоків. Я вітаю намагання і бажання уряду України, а також Міністерства енергетики й Енергоатома в напрямі розбудови саме атомної енергетики. Ці блоки на Хмельницькій АЕС будуть першими з дев’яти, які планується побудувати в Україні спільно з Westinghouse за технологією АР1000», – сказала Брінк.
Як сказав голова правління «Енергоатома» Петро Котін, коли запустять нові енергоблоки, то Хмельницька атомна станція перевищить за потужністю Запорізьку.
Раніше повідомлялося, що у Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, встановлять обмеження на в’їзд та виїзд з міста. Дістатись можна буде виключно через блок-пости.
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