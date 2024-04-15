На Хмельниччині розпочалося будівництво двох блоків на атомній станції

На Хмельницькій АЕС стартував проєкт з будівництва енергоблоків №5, 6 за американською технологією Westinghouse

Уперше в Україні за американською технологією АР1000 буде зведений енергоблок для атомної станції

На Хмельниччині розпочалося будівництво ще двох блоків на атомній. Хмельницька атомна електростанція-5 та Хмельницька атомна електростанція-6 збудують за американською технологією АР1000 Westinghouse. Вже закладено перший куб бетону енергоблока №5. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Вперше в Україні за американською технологією АР1000 зводять енергоблок для атомної станції.

«Особлива риса американської технології АР1000 - можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що на тлі постійних обстрілів критичної інфраструктури Україна потребує більше енергетичних потужностей, і основний фокус зосереджений на атомній енергетиці, оскільки вона генерує понад 50% електроенергії в країні.

«Особливо гостро це питання постає на тлі незаконного захоплення Запорізької АЕС загарбниками, і тому зараз Україна потребує додаткових енергоблоків. Я вітаю намагання і бажання уряду України, а також Міністерства енергетики й Енергоатома в напрямі розбудови саме атомної енергетики. Ці блоки на Хмельницькій АЕС будуть першими з дев’яти, які планується побудувати в Україні спільно з Westinghouse за технологією АР1000», – сказала Брінк.

Як сказав голова правління «Енергоатома» Петро Котін, коли запустять нові енергоблоки, то Хмельницька атомна станція перевищить за потужністю Запорізьку.

Раніше повідомлялося, що у Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, встановлять обмеження на в’їзд та виїзд з міста. Дістатись можна буде виключно через блок-пости.