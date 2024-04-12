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Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: керівник ОВА повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: керівник ОВА повідомив деталі
У Хмельницькій області повітряна тривога тривала від 02:00 до 05:29. ПС ЗСУ попереджали про безпілотники у повітряному просторі регіону
фото ілюстративне з відкритих джерел

Сили ППО знищили два безпілотники

У п'ятницю, 12 квітня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО. Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО ЗСУ знищили два ворожих БпЛА типу Shahed», – йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На місцях інциденту працюють всі відповідні служби. Тюрін наголосив, що наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області повітряна тривога тривала від 02:00 до 05:29. ПС ЗСУ попереджали про безпілотники у повітряному просторі регіону. Під час тривоги вибухи пролунали на Хмельниччині.

Нагадаємо, у результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України в ніч на 12 квітня було збито 16 ударних БпЛА типу «шахед» у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

До слова, триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Теги: Хмельниччина безпілотник тривога системи ППО

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