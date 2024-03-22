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Ухилянт, який назвав указ президента про мобілізацію «авторським твором», сідає в тюрму

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Ухилянт, який назвав указ президента про мобілізацію «авторським твором», сідає в тюрму
Обвинувачений видав несподіваний факт: його син був мобілізований російською стороною і воює по той бік фронту
фото: depositphotos.com

Обвинувачений заявив, що у 90-х роках виконав обов’язок перед державою, коли проходив строкову військову службу. Нині ж у нього нема мотивації воювати

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним місцевого безробітного в ухиленні від призову за мобілізацією і призначив три роки позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років обвинувачений тричі уникав проходження медичного огляду та визначення придатності до військової служби. Відповідні направлення йому виписували у ТЦК. Востаннє це відбулося 5 вересня 2023 року у приміщенні райвідділу поліції, де йому пропонували отримати повістку для проходження ВЛК. До поліцейського відділку обвинувачений потрапив за іншим епізодом злочину – опір працівнику поліції.

У суді військовозобов’язаний не визнав вини за статею 336 Кримінального кодексу («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації»). За його словами, він уже виконав обов’язок перед Батьківщиною, коли у 1990-х роках закінчив військовий виш, має звання лейтенанта. Іще два роки проходив військову службу у хмельницькій мотострілковій бригаді. 12 травня 1999 року був звільнений з військової служби в запас за станом здоров’я.

Крім цього обвинувачений пояснив, що не вважає законними укази президента про введення воєнного стану в Україні та про загальну мобілізацію, оскільки Україна офіційно не оголосила війну. Самі укази чоловік назвав «авторськими творами, а не законами і не обов’язкові до виконання».

Разом із тим, чоловік стверджував: у перший день після повномасштабного вторгнення добровільно з`явився у військкомат, але йому пояснили, що немає потреби його мобілізовувати. Потім він просив залучити його до тероборони, але знову отримав відмову. Натомість нині, сказав обвинувачений, у нього пропала мотивація воювати з «другою армією світу», він має сім’ю, малолітню дитину, батьків похилого віку, які потребують його підтримки. 

Ухилянт, який назвав указ президента про мобілізацію «авторським твором», сідає в тюрму фото 1
дані з судового реєстру

А далі видав несподіваний факт: його син був мобілізований російською стороною і воює по той бік фронту. З цих мотивів обвинувачений не бажає проходити військово-лікарську комісію та не бажає бути мобілізованим на фронт.

Попри відмову обвинуваченого йти на ВЛК, його огляд усе ж таки відбувався у рамках комісійно судово-медичної експертизи. Хоч її результати не можна ототожнювати з висновками ВЛК, суд наголосив: військовозобов’язаний пройшов електроенцефалографію голови і лікар-невролог не знайшов відхилень.

«Суд враховує, що ефективно дати відсіч нападникам на країну чи виконати зобов’язання по спільній обороні від агресора без швидкої і своєчасної мобілізації неможливо, тому ухилення від призову до Збройних сил військовозобов’язаного, офіцера запасу під час воєнних дій  створює загрозу для безпеки держави у сфері оборони. Крім цього, обвинувачений вчинив злочин проти авторитету правоохоронних органів. Наведене характеризує суспільну небезпеку та ступінь тяжкості скоєного», – зазначено у вироку.

Термін відбування покарання обвинуваченому, згідно з вироком суду, варто рахувати з моменту його затримання.

Як повідомляв «Главком», на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

Як відомо, в Україні триває 758-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Хмельниччина окупанти війна військові мобілізація вирок #stoprussia ухилянти

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