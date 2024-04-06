Нічні вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі

Оборонці неба збили над регіоном п'ять безпілотників

У ніч проти 6 квітня ворог атакував Хмельниччину дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, минулося без постраждалих. Про це повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

«Сьогодні вночі, під час сигналу «Повітряна тривога», наші сили ППО знешкодили п’ять БпЛА типу Shahed. Інформація про загиблих, травмованих чи пошкодження наразі не надходила. Дякуємо нашим ЗСУ!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч проти 6 квітня на Хмельниччині лунали вибухи.

Як відомо, вночі російські окупанти атакували Україну понад 30 дронами-камікадзе та шістьма ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили майже всі безпілотники і половину ракет.

Під час масштабної повітряної тривоги в ніч на 6 квітня у Запоріжжі пролунали вибухи. Унаслідок ворожих ракетних атак чотири людини загинуло, 25 поранені.

Крім того, в ніч проти 6 квітня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками. Унаслідок удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок відомо про шістьох загиблих та 10 поранених.

До того ж на Київщині уламки ворожих цілей пошкодили приміщення одного з приватних підприємств у селищі Макарів Бучанського району.