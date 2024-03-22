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Ракетна атака на Хмельницький: щонайменше одна людина загинула, пошкоджено інфраструктуру

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ракетна атака на Хмельницький: щонайменше одна людина загинула, пошкоджено інфраструктуру
Уночі проти 22 березня російська окупаційна армія вдарила по Хмельницькому
фото: glavcom.ua

«Жахливий ранок», – написав мер міста

Унаслідок ворожої атаки по Хмельницькому є жертви і постраждалі серед цивільних, пошкоджені обʼєкти інфраструктури та будинки. Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин

«Відбій повітряної тривоги. Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є жертви і постраждалі серед цивільних. Деталі згодом», – зазначив мер міста.

«На жаль, маємо поранених та одну загиблу. Під завалами шукаємо людей», – повідомили в Хмельницькій ОВА.

Як відомо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України, що призвело до оголошення повітряної тривоги по всій країні.

Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло

Зауважимо, на Вінниччині окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Крім того, росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергосистеми Сумщини.

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Теги: Хмельниччина обстріл ракетна атака

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