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Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі в СБУ і показав нове житло в Польщі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі в СБУ і показав нове житло в Польщі
Звільнений рік тому голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій нині працює радником голови СБУ
фото: Хмельницька ОДА

Вартість житлового будинку у сусідній державі, записаного на дружину посадовця, склала 12,5 млн грн

За 2023 рік колишній голова Хмельницької ОДА, а нині радник голови СБУ Сергій Гамалій задекларував 17,28 млн грн сукупного доходу. З них зарплата на посаді радника очільника Служби безпеки склала 302,2 тис. грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Із нового майна, яке з’явилося в сім’ї Гамалія, житловий будинок площею 171,59 кв. м за 12,5 млн грн і земельна ділянка площею 0,07 га – все у Польщі. Власником цієї нерухомості є дружина посадовця Вікторія Гамалій.

Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі в СБУ і показав нове житло в Польщі фото 1
дані реєстру декларацій

Окрім цього, радник голови СБУ задекларував, що має у Польщі квартиру площею 57 кв. м, куплену у 2003 році. Також у 2019 році Сергій Гамалій за 5,65 млн грн придбав житловий будинок у Туреччині.

Що стосується доходів дружини декларанта, то протягом 2023 року вона одержала 4,61 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, 407,6 тис. грн зарплати від роботодавця у польському місті Тчеві. Іще Вікторія Гамалій задекларувала 120,7 тис. грн соціальних виплат на дітей від Міністерства праці та соціальної політики Польщі.

На банківських рахунках Сергій Гамалій розмістив 929 тис. грн, 2 тис. євро, $550 і 387 турецьких лір, його дружина – 292 тис. злотих і 5,4 тис. грн.

Готівкою декларант зберігає 1,83 млн грн, $65 тис і 55 тис. євро. Дружина Гамалія  вказала готівкою 280 тис. злотих, $40,4 тис. і 10 тис. євро.

Як повідомляв «Главком», в електронній декларації за 2022 рік Сергій Гамалій показав купівлю будинку площею 171,59 кв. м у Польщі вартістю 11,52 млн грн. Датою набуття у власність було зазначено 26 серпня 2022 року. Однак у виправленому варіанті декларації за 2022 рік вказана нерухомість відсутня.

Як відомо, 15 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Гамалія з посади очільника Хмельницької обласної військової адміністрації. Відставка відбулася через три дні, як щодо вже ексголови ОДА патрульні склали адмінпротокол за п’яну їзду під час перебування у Чернівцях.

Згодом Гамалій виграв суд. За матеріалами справи, зупинений патрульними голова ОДА відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. У суді Гамалій додав, що патрульні не надали йому направлення для огляду в лікарню. При цьому таке направлення він узяв в інших поліцейських по дорозі до Хмельницького. До суду ексголова приніс медичний документ, який підтвердив відсутність алкоголю в крові.

Цікавий висновок зробила Феміда стосовно зупинки патрульними автівки Гамалія у комендантську годину. Як виявилося, у законі про Національну поліцію відсутня підстава для зупинки транспортного засобу як і рух в комендантську годину.

Крім цього, про перебування Сергія Гамалія у Чернівцях писали хмельницькі ЗМІ. Зазначалося, що 11 березня 2023 року Гамалій перебував у ресторані «Діверсо» у Чернівцях разом із начальником внутрішньої безпеки обласної поліції Віталієм Онуляком та «контрабандистом», який в списку санкцій Олександром Єремійчуком. Вже після застілля вони начебто взяли з собою двох дівчат та сіли у два авто. Тоді патрульні зупинили автівку Гамалія, склали на нього протокол та забрали машину на штрафмайданчик.

Читайте також: Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд

Теги: нерухомість війна Польща гроші Хмельниччина СБУ декларація радник

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